Jugendliche werfen Steine auf Autos

Drei Jugendliche sollen am Montagabend Steine auf vorbeifahrende Autos in Ehingen geworfen haben. Wie die Polizei mitteilt, war eine 59-Jährige kurz nach 20 Uhr mit ihrem Auto auf der Biberacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Mörikestraße hätten Personen Steine auf ihr Auto geworfen. Ein Stein prallte gegen die Motorhaube, wodurch ein Schaden entstand. Die Frau versuchte noch den Jugendlichen hinterherzufahren, diese waren aber bereits verschwunden.

Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am BMW beträgt etwa 1500 Euro. Bei den jungen Männern soll sich um drei Jugendliche im Alter von etwa 15 oder 16 Jahren gehandelt haben. Einer hatte eine hellblaue Bomberjacke an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ehingen unter der Telefonnummer 07391/588-0 entgegen.