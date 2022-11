Kind am Zebrastreifen angefahren und verletzt: Auto fährt einfach weiter

Ein Autofahrer hielt, ein anderer aber übersah den Jungen auf dem Zabrastreifen. Der Zwölfjährige wird verletzt. Der Unfallfahrer aber flüchtet.

Ein Zwölfjähriger hat am Donnerstag bei einem Unfall in Ehingen leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Junge an einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren.

Kurz vor 7.30 Uhr überquerte der Zwölfjährige den Fußgängerüberweg in der Spitalstraße. Ein aus Richtung Biberacher Straße kommendes Auto hielt ordnungsgemäß. Von der anderen Seite näherte sich jedoch zeitgleich ein unbekannter Autofahrer. Der soll laut Polizei nicht auf den Jungen geachtet haben. Der befand sich bereits auf dem Zebrastreifen. Der Zwölfjährige wurde am Arm und Fuß gestreift und leicht verletzt.

Der Unbekannte fuhr einfach weiter, heißt es im Polizeibericht. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Sie konnten jedoch lediglich sagen, dass es sich um ein graues oder silbernes Auto gehandelt haben soll.

Das Polizeirevier Ehingen nahm jetzt die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Hinweise zum unbekannten Autofahrer werden unter der Telefonnummer 07391/5880 entgegengenommen. (AZ)