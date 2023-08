Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt: Polizei hat neue Erkenntnisse

Ist die mutmaßliche Verursacherin nach dem Unfall in Ehingen weitergefahren, ohne dem Schwerverletzten zu kümmern? Der Polizei liegen in der Frage neue Details vor.

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Ehingen hat ein 60 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Zunächst teilt die Polizei mit, dass die mutmaßliche Verursacherin sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nun liegen den Ermittlern neue Erkenntnisse vor.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.05 Uhr. Eine 59-jährige Autofahrerin war in der Winckelhoferstraße in Richtung Fischersteige unterwegs. An einer Stoppstelle querte sie die Müllerstraße. Dort kam ein 60-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad von links und hatte Vorfahrt, so die Polizei.

Der Yamaha-Fahrer musste wohl eine Vollbremsung machen und stürzte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. An seinem Kraftrad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Unfall in Ehingen: Autofahrerin leistet Erste Hilfe

Zur Kollision mit dem Nissan kam es nicht. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass sich die 59-Jährige den Unfall wohl bemerkte und kurz anhielt. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, soll die dann aber weitergefahren sein, so die Ermittler in einer ersten Version.

Inzwischen der Polizei dank eines Zeugenaufrufs neue Erkenntnisse zum Unfall vor. Demnach soll die 59-jährige Nissan-Fahrerin unmittelbar nach dem Unfall Erste-Hilfe bei dem gestürzten Yamaha-Fahrer geleistet haben.

Da es zu keinem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam, sei der Frau wohl nicht bekannt, dass sie durch das Überfahren der Stoppstelle die Ursache für den Unfall setzte, so die Polizei. Weitere Zeugen hätten die Angaben der Frau bestätigt. (AZ)