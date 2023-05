Motorradfahrer wird bei Unfall auf der B311 schwer verletzt

Eine 22-Jährige missachtet auf der B311 nahe Ehingen die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Dieser muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall auf der B311 nahe Ehingen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 23-Jährige war am Montag um kurz nach 7 Uhr in Richtung Ulm unterwegs, als eine 22-jährige Pkw-Fahrerin auf die B311 in Richtung Ehingen bog, dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtete und mit ihm kollidierte. Bei dem Aufprall wurde der 23-Jährige auf die Straße geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt, wurde er von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Verkehrspolizei Laupheim sucht Zeugen des Unfalls

Die Verkehrspolizei Laupheim schätzt den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro und ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Nummer 07392/96300 bei der Polizei zu melden. Wegen der Bergung der Fahrzeuge kam es auf der B311 bis 8.15 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen.