Müll illegal im Wald entsorgt: Umweltfrevel dank Zeugenhinweis ermittelt

Die zwei Männer sollen im Wald auch Flaschen mit Gefahrenzeichen entsorgt haben. Der Müll stammt wohl aus einer Entrümpelung.

In Ehingen ist vergangene Woche illegal Müll entsorgt worden. Wie die Polizei mitteilt, konnten dank eines Zeugenanrufs die mutmaßlichen Umweltfrevel ermittelt werden. Im Verdacht stehen ein 19- sowie ein 29-Jähriger.

Der Zeuge habe sich am Mittwoch bei der Polizei Ehingen gemeldet. Er habe gesagt, dass zwei Männer Müll in einen Wald an der B311 bei Schlechtenfeld warfen. Sie sollen Sperrmüll aus einem Transporter entladen haben.

Dank des Anrufs des Zeugen ermittelte die Polizei nach eigenen Angaben kurze Zeit später die beiden mutmaßlichen Täter. Die 19 und 29 Jahre alten Männer sollen auch Flaschen mit Gefahrenzeichen im Wald entsorgt haben. Der Müll stammt wohl aus einer Entrümpelung.

Die Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei ermitteln nun gegen die beiden Männer. Sie tun dies zum Schutz der Umwelt. Die Männer erwarten nun Strafanzeigen.

Im Raum Ehingen ist es nicht die erste illegale Müllentsorgung. Vor zwei Wochen wurden nahe der Deponie Litzholz gut 40 Altreifen unterschiedlicher Größen entsorgt. (AZ)