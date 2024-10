Polizei warnt vor Wechselgeldbetrügern: So funktioniert die Masche

Bei der Polizei sind in den vergangenen Tag Hinweise über Fälle von versuchtem Wechselgeldbetrug eingegangen. Die Taten spielten sich demnach vor allem im Raum Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ab. Nun warnen die Ermittler.

Die Betrüger sind Männer, die vorgeben, Kleinstartikel erwerben zu wollen. Sie verwickeln die Verkäufer zunächst in Gespräche und bezahlen dann mit einem 200-Euro-Schein. Kurz danach wollen die Trickbetrüger die Ware wieder umtauschen oder gar zurückgeben. In der entstandenen Verwirrung und bei der zum Teil aggressiven Gesprächsführung geben die Verkäufer den 200-Euro-Schein zurück, während die Unbekannten das Wechselgeld oder Teile davon einbehalten. Die Polizei rät zu Achtsamkeit.

Wechselgeldbetrug in Ehingen: So hat sich die Tat zugetragen

Am Dienstag vergangener Woche (15. Oktober) sei ein dunkelhäutiger Mann bei einem Trickbetrug in Erscheinung getreten, so die Polizei. Der Mann habe gegen 17.45 Uhr in einem Frisörgeschäft am Ehinger Marktplatz ein Shampoo für rund 20 Euro gekauft. Bezahlt habe er mit einem 200-Euro-Schein, er erhielt von der Angestellten 180 Euro Wechselgeld zurück.

Danach soll sich der Mann über den teuren Preis des Haarpflegemittels beklagt haben und verlangte sein Geld zurück. Das Wechselgeld legte der Mann auf den Tresen. Beim Zählen des Geldes soll der mutmaßliche Betrüger wohl in aggressiver Weise auf die Zeugin einwirkt haben, was scheinbar zu einer Verunsicherung führte.

Die Frau gab den 200-Euro-Schein an den Mann zurück. Kurz darauf habe die Angestellte festgestellt, dass sie lediglich 130 Euro und das Shampoo zurückbekommen hatte. Mit den fehlenden 50 Euro soll der Mann geflüchtet sein.

Wechselgeldbetrug in Ehingen: So wird der mutmaßliche Täter beschrieben

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten. Der wird so beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

dunkle Hautfarbe

Stoppelbart

auffällige Lücke an den beiden Vorderzähnen

Der Mann soll perfektes Englisch und Deutsch mit amerikanischem Akzent sprechen. Bekleidet sei er mit einem langen hellbraunen Mantel und einer schwarzen Schiebermütze gewesen. Laut der Zeugin hatte sich der Unbekannte auch in den angrenzenden Geschäften aufgehalten und dort mit einem 200-Euro-Schein bezahlen wollen. Scheinbar ohne Erfolg.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Ehingen unter der Telefonnummer 07391/5880 entgegen. (AZ)