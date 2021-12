Polizeieinsatz im Raum Ehingen: Vater soll Familie bedroht haben

Weil ein Vater seine Familie bedroht haben soll, kam ein Mädchen aus Angst zur Polizei. Die brachte darauf die Familie in Sicherheit.

Weil ein Vater seine Familie bedroht haben soll, ist die Polizei am Montag im Raum Ehingen im Einsatz gewesen. Eines der Kinder der Familie habe sich am Montagmorgen hilfesuchend an die Polizei gewandt, heißt es.

Der Vater habe das Wochenende über die gesamte Familie eingeschüchtert, berichtet die Polizei. Daraufhin habe sich das Mädchen um die Familie gesorgt.

Die Polizei habe nach eigenen Angaben sofort die Ermittlungen aufgenommen. Zu deren Sicherheit hätten die Beamtinnen und Beamten die Kinder nach der Schule und die Mutter, die das Haus verlassen konnte, zu sich genommen. Spezialkräfte hätten die Familienangehörigen betreut.

Der Vater hielt sich derweil noch in der Wohnung auf. Um sicherzustellen, dass auch von ihm keine Gefahr ausgeht, nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen würden noch andauern. (AZ)