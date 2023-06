Polizeieinsatz: Mann schreit in Supermarkt herum und zückt ein Messer

Ein Mann wird auf einen mutmaßlichen Diebstahl angesprochen und schreit dann herum. Er geht, kommt aber wieder. Dann zückt er ein Messer. Die Polizei schreitet ein.

Ein 29-Jähriger soll am Dienstagmorgen in Ehingen einen Ladendieb begangenen haben. Er habe herumgeschrien und später auch ein Messer gezückt. Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, hätten Zeugen den Mann gegen 8.30 Uhr in einem Supermarkt in Karpfenweg beobachtet. Aus einem Automaten an der Kasse soll er drei Schachteln Zigaretten genommen und sich danach sich zurück in den Verkaufsraum begeben haben.

Als er sich wieder an die Kasse begab, soll er lediglich Backwaren bezahlt haben. Von Mitarbeitern sei er daraufhin angesprochen worden. Der 29-Jährige habe sofort aggressiv reagiert und herumgeschrien, heißt es.

Danach habe der Mann das Geschäft verlassen. Die eingetroffene Polizei konnte ihn zunächst nicht mehr antreffen. Doch kurze Zeit später sei er wieder zurückgekehrt und habe erneut sofort herumgeschrien.

Vor dem Geschäft soll er dann ein Messer gezogen haben. Das steckte zwar noch in der Lederscheide, allerdings warf er die unmittelbar auf den Boden.

Die Polizisten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschließen an. Aufgrund der Stimmungsschwankungen und seinem Verhalten sei der 29-Jährige in ein psychatrisches Krankenhaus gebracht worden. Die Ehinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)