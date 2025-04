Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Verletzte nach Unfall

Bei einem Unfall am Sonntagabend bei Rißtissen (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger war gegen 19 Uhr in der Schlossstraße aus Richtung Laupheim unterwegs und kam mit seinem VW zu weit nach links, wie die Polizei mitteilt. In einer Kurve stieß er mit einem entgegenkommenden 45-jährigen VW-Fahrer zusammen. Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf etwa 16.500 Euro. (AZ)

