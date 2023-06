Rollerfahrer kracht gegen Lkw: 17-Jähriger bei B311-Unfall schwer verletzt

An einem Kreisverkehr der B311 in Richtung Ulm ist ein 17-Jähriger wohl zu schnell unterwegs. Er verliert die Kontrolle und wird beim Unfall schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Ehingen ist ein 17 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Er war gegen den Randstein und einen Lkw geprallt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 17-Jährige gegen 12.50 Uhr mit seiner Yamaha auf der B311 in Richtung Ulm unterwegs. An der Ausfahrt zum Kreisverkehr Münsinger Straße war er wohl zu schnell und geriet in der Rechtskurve gegen den Bordstein. Dadurch verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und geriet ins Schleudern.

Dem 17-Jährigen kam ein Sattelzug entgegen. Dessen 53-jähriger Fahrer war mit seinem MAN in Richtung B311 unterwegs. Die Yamaha prallte gegen die linke Seite des Führerhauses und streifte noch mehrere Meter an der Sattelzugmaschine entlang. Der 17-Jährige konnte sein Leichtkraftrad abbremsen, ehe er im Grünstreifen zum Liegen kam.

Bei dem Aufprall zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Lkw auf rund 10.000 Euro, den am total beschädigten Zweirad auf circa 1500 Euro. Ein Abschlepper barg die Yamaha. (AZ)