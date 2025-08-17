Drei Schwerverletzte bei Unfall: Auto überschlägt sich, Fahrer war betrunken

Bei einem Unfall in der Nacht auf Samstag bei Ehingen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls soll deutlich alkoholisiert gewesen sein.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 20-Jähriger mit einem hochmotorisierten Mercedes die L257 von Untersulmetingen in Richtung Schaiblishausen. Kurz vor dem Ortseingang kam er laut Polizei „aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie alkoholischer Beeinflussung“ von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug schanzte über den Grünstreifen in einen Acker, wo es sich mehrfach überschlug. Der Mercedes kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Sowohl der 20-Jährige als auch sein 19-jähriger Beifahrer und eine 17-Jährige auf der Rückbank wurden dabei schwer verletzt. Alle drei kamen mit dem Rettungswagen in Kliniken.

Ein Atemalkoholtest beim 20-Jährigen ergab nach Polizeiangaben einen Wert über der absoluten Fahruntüchtigkeit (1,1 Promille). Der junge Mann musste Blut und seinen Führerschein abgeben. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf. Der 20-Jährige sieht einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung entgegen. (AZ)