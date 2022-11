Einbrüche in Wohnhäuser: Zimmer durchwühlt, Geld und Schmuck gestohlen

Nach zwei Einbrüchen will die Polizei nun die Täter ermitteln. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

In Ehingen und Schelklingen ist am Montag jeweils in ein Haus eingebrochen worden. Dabei wurde unter anderem Geld und Schmuck gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch in Schelklingen in der Zeit zwischen 13.30 und 18 Uhr. Unbekannte stiegen im Brunnenweg durch ein Fenster in ein Haus ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke. Sie fanden Schmuck und nahmen diesen mit.

Am Abend zwischen 19 und 20.30 Uhr waren zudem Einbrecher in Ehingen unterwegs. In der Jakob-Locher-Straße hebelten sie eine Tür auf einer Terrasse auf. So gelangten sie in die Wohnung des Hauses. Die Unbekannten durchwühlten auch hier Räume und Schränke und fanden Geld, das sie stahlen.

Die Polizei Ehingen ermittelt nun nach den Tätern und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07391/5880 beim Polizeirevier Ehingen zu melden. (AZ)