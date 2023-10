Schwerer Unfall auf B465 nach Überholmanöver: 59-Jährige in Lebensgefahr

Ein Rettungshubschrauber war nach dem schweren Unfall bei Ehingen im Einsatz. Eine 59-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Bei einem Unfall am Mittwoch (4.10.23) auf der B465 bei Ehingen im Alb-Donau-Kreis sind zwei Personen schwer verletzt worden. Eine 59-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr auf Höhe Altsteusslingen. Insgesamt vier Fahrzeuge waren daran beteiligt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen setzte ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges an. Beide Fahrzeuge fuhren zu diesem Zeitpunkt auf der B465 von Frankenhofen her kommend in Richtung Altsteusslingen.

Unfall auf B465 bei Ehingen: Autos krachen frontal zusammen

Der Mercedes-Fahrer zog hinter dem Lkw vor und übersah einen ordnungsgemäß auf der Gegenfahrbahn herannahenden Fiat. Beide Autos stießen auf Höhe des Sattelzuges frontal aufeinander und schleuderten danach von der Fahrbahn. Durch umherfliegende Trümmerteile der beiden Autos wurde noch ein dritter Wagen, der hinter dem Mercedes fuhr, beschädigt.

Der Mercedesfahrer wurde schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die 59-jährige Fahrerin des Fiat wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Sie wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus ihrem Fahrzeug befreit. Sie zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. Die B465 war im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis kurz nach 19 Uhr gesperrt. (AZ)