Überfall auf Tankstelle an der B465: Mitarbeiter mit Revolver bedroht

Ehingen

Tankstelle an der B465 überfallen: Mitarbeiter mit Revolver bedroht

Der maskierte Täter konnte flüchten. Die Polizei sicht Zeugen.
    •
    •
    •
    Der Täter war maskiert und bedrohte den Tankstellen-Mitarbeiter mit einem Revolver.
    Der Täter war maskiert und bedrohte den Tankstellen-Mitarbeiter mit einem Revolver. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie (Symbolbild)

    Am Sonntag hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Ehingen überfallen. Um kurz vor 23 Uhr betrat der maskierte Mann die Tankstelle am Alb-Donau-Center in der Biberacher Straße. Er bedrohte den alleine anwesenden 29-jährigen Mitarbeiter mit einem schwarzen Revolver und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dann entriss der Täter dem Mitarbeiter den Kasseneinsatz mit dem Geld und flüchtete aus der Tankstelle in unbekannte Richtung.

    Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb bislang aber unentdeckt. Bei dem Täter handelte es sich laut Polizei um eine männliche Person, die mit ausländischem Akzent sprach. Der etwa 17 bis 20 Jahre alte Unbekannte war komplett schwarz gekleidet, mindestens 1,90 Meter groß und schlank. Er war mit einem schwarzen Schal vermummt und trug eine Brille mit runden Gläsern.

    Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. (AZ)

