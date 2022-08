Tödlicher Unfall in Ehingen: Lastwagen überfährt 61-Jährigen

In Ehingen wird ein Mann von einem Lastwagen überfahren. Vermutlich lief der 61-Jährige außerhalb des Blickfeldes des Fahrers vorbei.

Ein 61-Jähriger ist am Mittwoch in Ehingen von einem Lastwagen überfahren worden. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 11.30 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem Lastwagen auf einem Gelände im Peter-und-Paul-Weg an. Dabei war der vor dem Lastwagen vorbeilaufende 61-Jährige vermutlich außerhalb des Blickfeldes des Fahrers. Der Lastwagen erfasste und überrollte den Fußgänger.

Der 61-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun die Details. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. (AZ)