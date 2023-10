Unfall bei Ehingen: 17-Jähriger erleidet schwere Verletzungen am Kopf

Ein 17-Jähriger wird bei Ehingen von einem Sprinter erfasst. Er erleidet schwere Verletzungen am Kopf.

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Ehingen (Alb-Donau-Kreis) hat ein 17-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war auf einem Roller unterwegs und wurde von einem Auto erfasst.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 7 Uhr. Der Jugendliche war mit seinem Piaggio Roller auf der Landstraße 259 von Ehingen-Griesingen in Richtung Ehingen-Nasgenstadt unterwegs. Ein 43-Jähriger kam mit seinem Fiat Ducato aus Richtung Ehingen-Berg und fuhr in die Einmündung ein. Der Fiat-Fahrer bog nach links in Richtung Nasgenstadt ab. Dabei achtete er nicht auf die Vorfahrt des von rechts kommenden 17-Jährigen.

Trotz eines Ausweichmanövers krachte der Rollerfahrer in das Heck des Fiat. Der Zweiradfahrer stürzte auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro.