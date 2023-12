Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf B492 bei Ehingen

Bei einem Verkehrsunfall nahe Ehingen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Die B492 musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Bei einem Unfall auf der B492 bei Ehingen sind am Montag zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 46-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Pkw von Blaubeuren in Richtung Ehingen und verlor kurz vor Ehingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei geriet der Mann in den Gegenverkehr und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Pkw eines 55-Jährigen zusammen, der nicht mehr ausweichen konnte.

B492 muss nach Unfall mit Schwerverletzten komplett gesperrt werden

Durch den Aufprall wurden beide Fahrer in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Rettungskräfte brachten die schwer verletzten Männer in ein Krankenhaus, auch ein Rettungshubschrauber kam dabei zum Einsatz. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem der Pkw eines 61-Jährigen beschädigt, der dabei allerdings unverletzt blieb. Die beiden Fahrzeuge der Unfallbeteiligten erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 60.000 Euro und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die B492 musste bis etwa 19 Uhr komplett gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. (AZ)