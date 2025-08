Xaver Gegenfurtner ist tot: Nersingens Ehrenbürger war ein Vorbild für alle

Mit dem in Nersingen allseits beliebten Xaver Gegenfurtner ist kürzlich der frühere zweite Bürgermeister der Gemeinde im Alter von 96 Jahren gestorben. Bis 2020 übte er das Amt aus, dann trat er bei den Wahlen nicht mehr an und Gerhard Jehle, der seit 2008 dem Gemeinderat angehört, wurde sein Nachfolger. Aufgrund seiner Verdienste für Nersingen mit dessen Ortsteilen wurde der in Oberfahlheim lebende Gegenfurtner zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt, wie Jehle berichtet. Zu Gegenfurtners 90. Geburtstag sprach Bürgermeister Erich Winkler aus, was eigentlich alle Bürger und Bürgerinnen in Nersingen dachten: „Er ist ein allseits beliebter und geschätzter Bürger in der Gemeinde.“

