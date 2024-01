Neu-Ulm

08:58 Uhr

Wenn Träume einen fliegen lassen: So war die Show der Ehrlich Brothers

Ein Auto auf die Bühne zu zaubern mag zwar beeindrucken. Glücklicher macht das Publikum aber ein Meter hohes prall gefülltes Süßigkeitenglas, dessen Inhalt per Süßigkeitenkanone in der ganzen Arena verteilt wird.

Plus Mit ihrer Show "Dream and Fly" sind die beliebten Zauberer-Brüder in Neu-Ulm zu Gast und können nach der Absage am Donnerstag immerhin am Freitag ihre Fans verzaubern.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

In der Ratiopharm Arena liegt Magie in der Luft. Die Ehrlich Brothers sind einmal mehr in Neu-Ulm zu Gast und zauberten am Freitag zwei Mal in der nahezu ausverkauften Arena und beweisen dabei, dass Träume zwar keine Flügel verleihen - aber fliegen lassen sie einen dann doch.

Ehrlich Brothers in Neu-Ulm: Spannungsgeladene Tricks und nachdenkliche Momente

Unter dem Motto "Dream and Fly" touren die erfolgreichen Zauberer-Brüder derzeit durchs Land. Es ist ein Programm, in dem sich spannungsgeladene Tricks und nachdenkliche Momente abwechseln. Ob sie eine Frau in Rauch aufgehen lassen, im Hubschrauber auf der Bühne auftauchen oder einfach an einem einzelnen Luftballon gen Bühnendecke schweben: Gelegenheit zum Staunen bietet sich dem Publikum ausreichend. Die Ehrlich Brothers bieten innovative, neue Tricks, haben aber auch Klassiker im Programm, etwa der geteilte Mann - von den Ehrlichs natürlich mit einem eigenen Twist aufgeführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen