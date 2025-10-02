Icon Menü
Ehrung für erfolgreiche Sportler und langjährige Mitglieder.

Attenhofen

Generalversammlung des Schützenvereins Attenhofen

Auch zwei Nachwahlen standen auf dem Programm.
Von Heiko Hellmann für Schützenverein SV Attenhofen
    • |
    • |
    • |
    Die Vorstandschaft des SV Attenhofen.
    Die Vorstandschaft des SV Attenhofen. Foto: Daniel Steck
    Die geehrten Sportler und die geehrten Mitglieder.
    Die geehrten Sportler und die geehrten Mitglieder. Foto: Daniel Steck

    Kürzlich fand die Generalversammlung des Schützenvereins Attenhofen statt. Die Generalversammlung des Schützenvereins Attenhofen begann mit der Begrüßung durch die Erste Vorsitzende Cäcilie Haberes. Es folgten die Jahresberichte vom Schriftführer, Schatzmeister, Ersten Schützenmeister sowie der Bericht der Kassenprüfer mit anschließender Entlastung des Schatzmeisters. Ebenfalls wurden Berichte aus der Hausbewirtschaftung sowie den Abteilungen Bogen, Allkampf Jitsu und Gymnastik präsentiert. Im Rahmen der Versammlung fanden zwei Nachwahlen statt: Daniel Steck wurde als Schatzmeister und Steffi Steck als Dritte Sportleiterin gewählt. Besonders herausragende Sportler wurden für ihre Erfolge auf bayerischer und deutscher Ebene geehrt. Außerdem wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue und Mitarbeit sowie für zehn- und 20-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet.

