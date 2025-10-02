Icon vergrößern Die geehrten Sportler und die geehrten Mitglieder. Foto: Daniel Steck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die geehrten Sportler und die geehrten Mitglieder. Foto: Daniel Steck

Kürzlich fand die Generalversammlung des Schützenvereins Attenhofen statt. Die Generalversammlung des Schützenvereins Attenhofen begann mit der Begrüßung durch die Erste Vorsitzende Cäcilie Haberes. Es folgten die Jahresberichte vom Schriftführer, Schatzmeister, Ersten Schützenmeister sowie der Bericht der Kassenprüfer mit anschließender Entlastung des Schatzmeisters. Ebenfalls wurden Berichte aus der Hausbewirtschaftung sowie den Abteilungen Bogen, Allkampf Jitsu und Gymnastik präsentiert. Im Rahmen der Versammlung fanden zwei Nachwahlen statt: Daniel Steck wurde als Schatzmeister und Steffi Steck als Dritte Sportleiterin gewählt. Besonders herausragende Sportler wurden für ihre Erfolge auf bayerischer und deutscher Ebene geehrt. Außerdem wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue und Mitarbeit sowie für zehn- und 20-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!