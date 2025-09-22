Die Staatsanwaltschaft Ulm hat einen neuen Leiter: Andreas Freyberger hat seinen Dienst in Ulm als Leitender Oberstaatsanwalt angetreten, nachdem er von der Landesministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges seine Versetzungsurkunde erhalten hat. Freyberger wechselt von der Staatsanwaltschaft Ellwangen, der er über zwölf Jahre lang vorstand, nach Ulm, wo er auf Christof Lehr nachfolgt, der vor wenigen Wochen in den Ruhestand verabschiedet worden war.

„Andreas Freyberger weiß, was es bedeutet, eine Staatsanwaltschaft zu leiten. Seit fast 17 Jahren ist er Leitender Oberstaatsanwalt: erst in Mosbach, dann in Ellwangen und jetzt in Ulm. Wenige sind mit dem Aufbau und den Abläufen einer Staatsanwaltschaft so vertraut wie er“, sagte Justizministerin Marion Gentges und fügte hinzu: „Andreas Freyberger ist hoch erfahren, fachlich unbestritten und ein großes Organisationstalent. Wo immer Änderungen notwendig waren, hat Andreas Freyberger sie zielsicher identifiziert und mit großem Geschick und Motivation umgesetzt.“

Der neue Chef der Staatsanwaltschaft Ulm ist in der Stadt verwurzelt

Andreas Freyberger ist gebürtiger Ulmer und nach wie vor in Ulm verwurzelt. Er trat 1996 beim Amtsgericht Schwäbisch Hall in die Justiz des Landes ein. Nach Stationen beim Landgericht Heilbronn, dem Verwaltungsgericht Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde er 1999 für vier Jahre an das Justizministerium abgeordnet, wo er unter anderem das wichtige Themenfeld der Organisierten Kriminalität mitbetreute.

Nach der Rückkehr in die Praxis bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn folgte die Erprobungsabordnung bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, bevor er 2005 erneut an das Justizministerium zurückkehrte, dieses Mal als Referatsleiter in der Strafrechtsabteilung. Während dieser Zeit wurde er auch zum Personalratsvorsitzenden gewählt.

Anfang 2009 verließ Andreas Freyberger das Justizministerium und wurde kommissarischer Leiter der Staatsanwaltschaft Mosbach, wo er ein Jahr später dann zum Leitenden Oberstaatsanwalt ernannt wurde. Seit Mai 2013 leitete Freyberger die Staatsanwaltschaft Ellwangen.

Als Chef der Staatsanwaltschaft Ulm ist Freyberger für die Strafverfolgung in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis sowie dem Landkreis Göppingen zuständig. Sein Vorgänger Christof Lehr erfüllte diese Aufgabe knapp 13 Jahre lang, bevor er sich in den Ruhestand verabschiedete. Er wünsche sich einen Bürokratieabbau, erklärte er zum Abschied. Manche Vorgaben seien zwar gut gedacht, sie würden aber gleichzeitig die Staatsanwaltschaft in ihrer Hauptaufgabe der Strafverfolgung behindern. (AZ)