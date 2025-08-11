Icon Menü
Ein Missionar auf seiner letzten Reise: Pater Peter Schütz ist tot

Weißenhorn

Ein Missionar auf seiner letzten Reise: Pater Peter Schütz ist tot

Kurz nach der 100-Jahr-Feier des Claretinerkollegs in Weißenhorn ist Peter Schütz im Alter von 95 Jahren gestorben. So viel gereist wie er sind wohl nur wenige.
Von Dagmar Hub
    • |
    • |
    • |
    Dieses Foto von Pater Peter Schütz wurde im Sommer 2019 aufgenommen, damals blickte er bereits auf 70 Jahre Tätigkeit als Priester zurück.
    Dieses Foto von Pater Peter Schütz wurde im Sommer 2019 aufgenommen, damals blickte er bereits auf 70 Jahre Tätigkeit als Priester zurück. Foto: Alexander Kaya (Archivfoto)

    Er war eine Institution in Weißenhorn, weltoffen, belesen, und auch für unsere Redaktion öffnete er einmal ein Adventskalender-Türchen im Claretinerkolleg. Im Alter von 95 Jahren ist am 3. August der Claretiner-Missionar Peter Schütz gestorben - kurz nach der Feier des 100. Geburtstages des Claretinerkollegs in Weißenhorn und fast 71 Jahre nach Schütz‘ Priesterweihe, die im August 1954 stattfand.

