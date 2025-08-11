Ein Missionar auf seiner letzten Reise: Pater Peter Schütz ist tot

Er war eine Institution in Weißenhorn, weltoffen, belesen, und auch für unsere Redaktion öffnete er einmal ein Adventskalender-Türchen im Claretinerkolleg. Im Alter von 95 Jahren ist am 3. August der Claretiner-Missionar Peter Schütz gestorben - kurz nach der Feier des 100. Geburtstages des Claretinerkollegs in Weißenhorn und fast 71 Jahre nach Schütz‘ Priesterweihe, die im August 1954 stattfand.

