Sommerbühne des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums Neu-Ulm

Der Abend im Edwin-Scharff-Haus wird noch lange nachklingen: Kürzlich stellten über 150 Schülerinnen und Schüler des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums Neu-Ulm nicht nur ihr künstlerisches Können unter Beweis – sie bewiesen auch Haltung. Anlässlich des 50-jährigen Schuljubiläums wurde die Sommerbühne, auf der Chöre, Orchester, eine Combo, Ensembles, die Pop-Band sowie die Crossover-AG ein abwechslungsreiches Programm darboten, zu einem starken Zeichen für den Frieden. Damit stand der Abend ganz im Einklang mit der Botschaft der Namensgeberin des Gymnasiums, Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner.

Schulorchester sorgte für Gänsehautmomente.

Bereits der Auftakt des Unterstufenchors verband jugendliche Lebensfreude mit Visionen einer friedlichen Zukunft. Die Combo, das Vokalensemble, der große Chor und die Pop-Band begeisterten mit kraftvollen Rhythmen, ausdrucksstarkem Gesang und eindringlichen Appellen, während das Schulorchester mit einem musikalischen Bogen von Klassik bis Pop für Gänsehautmomente sorgte. Wie Gegensätze überwunden und Einklang und Harmonie geschaffen werden können, wurde in unterschiedlichsten Ausdrucksformen vorgeführt.

„Ich bin Bertha“ war ein besonderer Höhepunkt.

Ein besonderer Höhepunkt war die Eigenproduktion der Crossover-AG mit dem Titel „Ich bin Bertha“. In einer eindrucksvollen Verbindung aus Schauspiel, Tanz, Film und Musik setzten sich die Jugendlichen mit Themen wie Krieg, Mut, Identität und Widerstand auseinander – und holten dabei die Stimme Bertha von Suttners in die Gegenwart. Ihre zentrale Botschaft: „Frieden beginnt mit uns!“ Das Publikum reagierte tief bewegt und mit langanhaltendem Applaus.

Am Ende des Abends versammelten sich alle Mitwirkenden auf der Bühne und ließen mit dem Song „Don’t Stop Me Now“ keinen Zweifel daran, dass Zusammenhalt, Glaube und Hoffnung am BvSG nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt werden.

