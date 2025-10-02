Kreissängertag des Iller-Roth-Günz-Sängerkreis e.V.

Im September trafen sich die Mitgliedsvereine des Iller-Roth-Günz-Sängerkreises (IRGSK), die gut 1600 aktive Sängerinnen und Sänger in der Region vereinen, in Neu-Ulm-Steinheim zu ihrem Kreissängertag. In ihrem Rechenschaftsbericht für die vergangenen zwei Jahre berichtete die Kreisvorsitzende Gisela Kloos-Prantner über erfolgreiche Fortbildungen, die gemeinsamen Ehrungsfeiern, die Aktivitäten des Kreischors Iller und die geplante Weiterführung von Fortbildungen im kommenden Jahr. In einer Videopräsentation wurde zudem die Vielfalt der zahlreichen Chorveranstaltungen der Mitgliedschöre gezeigt.

Kreisschatzmeister und Kreisvorstand werden einstimmig entlastet.

Danach präsentierte Kreisschatzmeister Alfred Winklhofer die Kassenbilanz. Kassenprüfer Christoph Rehle und Kassenprüferin Rosa Ströbele bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung. Einstimmig wurden dann sowohl Kreisschatzmeister wie auch der Kreisvorstand des IRGSK entlastet. Anschließend wurden noch einige formale Änderungen bei der Satzung und eine maßvolle Erhöhung der Geschäftsführungspauschale beschlossen.

Präsident des Chorverbands Bayerisch-Schwaben verabschiedet sich.

Dr. Paul Wengert, der Präsident des Chorverbands Bayerisch-Schwaben (CBS), gab in seinem Grußwort einen kurzen Überblick über die vergangenen Aktivitäten des CBS und die weitere Zukunftsplanung. Gleichzeitig verabschiedete er sich. Nach 16 Jahren gibt er sein Amt in neue Hände. Danach übernahmen Uli Schäufele und Christiane Schraufstetter die Wahlleitung für die anstehenden Neuwahlen. Die Versammlung nahm mit Freude auf, dass sich für die Kreisvorstandschaft erneut Gisela Kloos-Prantner als Kreisvorsitzende, Ute Feißt als geschäftsführende Vorsitzende und Alfred Winklhofer als Kreisschatzmeister zur Verfügung stellen. Einstimmig wurden die Drei bestätigt. Musikalisch und organisatorisch hervorragend begleitet und auch kulinarisch verwöhnt wurde der Kreissängertag vom Sängerbund Steinheim unter der Leitung von Jürgen Dase und der Chorleiterin Christa Welte.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!