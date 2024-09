Einatmen, austrinken: Beim Bieryoga in der Ulmer Friedrichsau wird die Flasche zum Sportgerät

Meine Füße stehen fest auf der Matte: Das linke Bein gebeugt, das rechte gestreckt. Mit aufrechtem Oberkörper recke ich meine Arme nach vorn und hinten. Und weil ich in der linken Hand eine volle Bierflasche halte, spüre ich schon nach kurzer Zeit ein Ziehen in meinem Oberarm. Es ist eine kuriose Variation der klassischen Haltung „Krieger zwei“, in der ich mich in diesem Moment befinde. „Präsentiert euer Bier“, sagt die Yogatrainerin dann, und demonstriert, wie wir uns nun mit dem Oberkörper nach hinten lehnen sollen. Schmunzelnd strecke ich die braune Flasche daraufhin gen Himmel, und frage mich, wer sich diesen „Sport“ eigentlich ausgedacht hat.

Sophia Krotter