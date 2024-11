Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Fahndung der Polizei führt zum Erfolg

Nach einem Einbruch hat die Polizei am Montagmorgen einen 35-Jährigen in Ulm festgenommen. Gegen 6.10 Uhr traf ein 59-Jähriger in seinem Haus in der Uhlandstraße auf einen fremden Mann mit Taschenlampe. Als er den mutmaßlichen Einbrecher ansprach, flüchtete dieser über die Terrassentür.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter. Anhand einer Personenbeschreibung wurde unter anderem auch ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Flüchtlingsunterkunft im Mähringer Weg befragt. Der aufmerksame Zeuge gab den Ermittlern den entscheidenden Hinweis auf einen Bewohner der Unterkunft.

Die Beamten durchsuchten daraufhin das Zimmer eines 35-Jährigen. Dabei fanden sie beim Verdächtigen das mutmaßliche Diebesgut. Die Gegenstände, darunter ein iPhone sowie zwei Smartwatches, stellten die Beamten sicher. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Der 35-Jährige, der den Behörden bereits aus zurückliegenden Fällen bekannt ist, wurde noch am Montag der zuständigen Richterin am Amtsgericht Ulm vorgeführt.

Diese erließ, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm, einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei dauern an. (AZ)