Unbekannte brechen in Kampfsportschule ein und stehlen Baumaterial

In eine Neu-Ulmer Kampfsportschule ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 22 und 7 Uhr Zutritt zu dem Gelände in der Dieselstraße. Sie warfen mutmaßlich Steine gegen ein Fenster, das dabei jedoch nicht zu Bruch ging. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Vom Gelände wurden insgesamt neun Bitumen-Kaltschweißbahnen entwendet. Drei weitere Bahnen des Baumaterials blieben auf einem Wagen zurück. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der oder die Täter bei der Tatausführung gestört wurden und deshalb Teile der Beute zurückließen, so die Polizei.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise zu dem Einbruch

Die eingesetzten Beamten sicherten vor Ort Spuren. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Dieselstraße oder im Umfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0731 / 8013-0 zu melden. (AZ)

