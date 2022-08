Einbruch beim Sportverein: Aufsitzrasenmäher aus Garage gestohlen

Aus einer Garage am Sportplatz werden der Aufsitzrasenmäher und andere Geräte gestohlen. Der Verein und die Polizei hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen.

Einbrecher haben beim SV Schemmerhofen im Kreis Biberach in den vergangenen Tagen unter anderem einen Aufsitzrasenmäher gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf insgesamt mehr als 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun und hofft auf sachdienliche Hinweise. Der Verein selbst hat in den sozialen Netzwerken einen Zeugenaufruf gestartet.

Die bislang unbekannten Täter seien nach Polizeiangaben zwischen Freitag vergangener Woche und Donnerstag, 10.30 Uhr, mit einem Fahrzeuganhänger oder einem anderen größeren Fahrzeug zum Sportplatz gefahren. Dort brachen sie eine Garage auf.

Diebstahl beim SV Schemmerhofen: Polizei schätzt Beuteschaden auf mehr als 20.000 Euro

Neben dem hochwertigen Aufsitzmäher der Marke Grillo 2200 nahmen die Täter einen Handrasenmäher der Marke Sabo und vier befüllte 20-Liter Kraftstoffkanister mit. Der Wert der Maschinen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 20.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum begaben sich die Diebe auch auf das Grundstück einer Jugendbude. Diese befindet sich neben dem Sportplatzgelände. Vor der Bude stand ein Grill, welchen die Täter ebenfalls mitnahmen.

Die Polizei Laupheim hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt:

Wer hat das Verladen des Mähers gesehen?

Wer hat im Bereich des Sportplatzes verdächtige Fahrzeuge beobachtet?

verdächtige beobachtet? Wer kann sonstige Hinweise zur Tat geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.

Derweil ruft auch der Sportverein in Schemmerhofen bei Instagram dazu auf, Hinweise, die zum Ergreifen der Täter helfen können, an sie zu melden. Es werde demnach davon ausgegangen, dass der Diebstahl in der Nacht stattfand.