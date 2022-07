16-Jähriger nach Einbruch in Mittelschule gefasst: Zwei Polizisten verletzt

Nach einem erneuten Einbruch in die Mittelschule in Weißenhorn wird bei einem spektakulären Polizeieinsatz mit Hubschrauber ein 16-Jähriger gefasst. Er ist wieder bei seiner Mutter.

Ein Hubschrauber kreiste am frühen Donnerstagmorgen über Weißenhorn. Ein Video davon ist im Netz zu finden. Anwohnerinnen und Anwohner fragten sich, was dort los ist. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, konnte nach einem erneuten Einbruch in die Mittelschule in Weißenhorn am frühen Donnerstagmorgen (14.7.) ein Verdächtiger festgenommen werden - er ist erst 16 Jahre alt.

"Es ist eine sehr erfreuliche Geschichte für die Polizei", sagt Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Festnahme sei quasi "in flagranti" erfolgt. Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte der 16-Jährige aus dem Kreis Neu-Ulm, der noch flüchten wollte, auf einer Wiese erspäht und dann gefasst werden. Der Jugendliche steht im Verdacht schon mehrfach in die Schule eingebrochen zu sein.

Einbruch in die Mittelschule Weißenhorn: Täter wollte Tresor aufflexen

Bereits vor drei Wochen - in der Nacht zum 21. Juni - sei zu einem Einbruch in das Rektorat der Mittelschule gekommen. Die Schulleitung habe in den Morgenstunden jenen Dienstages die Polizei in Kenntnis gesetzt. Damals habe der Täter versucht, mit einer Flex einen Standtresor zu öffnen, was ihm aber laut Polizei "nicht gänzlich" gelang. Ein Geldbetrag in Höhe von 30 Euro aus einer Portokasse sei entwendet worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Am 2. Juli, an einem Samstag, meldete die Schulleitung dann einen weiteren Einbruch. Die Täterschaft sei offenbar über ein offenstehendes Fenster ins Schulgebäude gelangt und hatte gewaltsam mehrere Räumlichkeiten geöffnet. Dabei sei Bargeld und eine EDV-Anlagen mit einem Gesamtwert von rund 4000 Euro gestohlen worden. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von weiteren 4000 Euro.

An diesem Donnerstagmorgen, gegen 3.45 Uhr, kam es zu einem erneuten Einbruch. Dieser sei "aufgrund eingeleiteter Überwachungsmaßnahmen" von der Polizei festgestellt worden.

Polizeistreifen aus Weißenhorn eilten sofort zur Schule, stark unterstützt wurden sie durch Kräfte der umliegenden Polizeidienststellen. Das Schulgebäude wurde umstellt und durchsucht. Auch ein Polizeihubschrauber wurde in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden.

Einbruch in die Mittelschule Weißenhorn: 16-Jähriger hatte eine Waffe dabei

Die Hubschrauberbesatzung konnte dann eine verdächtige Person auf einer Feldwiese sichten und Kräfte am Boden zu dem Flüchtenden führen. Sie konnten daraufhin den 16-Jährigen fassen. Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Der Jugendliche wurde anschließlich zur Polizeiinspektion Weißenhorn gebracht. Neben in der Schule entwendeten Schlüsseln hatte er auch eine Schreckschusspistole bei sich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der 16-Jährige aus dem Kreis Neu-Ulm für alle drei Taten als Täter in Betracht kommt. Er soll nach Polizeiangaben in der Schule bereits eine Tasche mit 1000 Euro Bargeld und mehreren IT-Geräten zum Abtransport hergerichtet haben, bevor er offenbar durch die alarmierten Polizeistreifen gestört worden ist.

Weiterhin sei unweit der Schule das Auto der Eltern mit falschen Kennzeichen festgestellt worden. Dies führe zum Verdacht, dass der Jugendliche ohne erforderliche Fahrerlaubnis zum Tatort gefahren ist und die Kennzeichen zuvor von einem anderen Auto entwendet hatte.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Einbruchdiebstahls mit Waffen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichen-Diebstahls und Urkundenfälschung ermittelt. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben.

Zwei Polizisten werden bei der Verfolgung leicht verletzt

An den Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet Weißenhorn waren 15 Polizeistreifen, auch von den umliegenden Inspektionen, ein Diensthundeführer und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Im Zuge der Verfolgung des Flüchtenden haben sich zwei Beamte leicht verletzt. Ein Streifenwagen wurde beschädigt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen hat die ersten Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Die weitere Sachbearbeitung führt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Der Schulbetrieb war davon nicht betroffen. Alle Schülerinnen und Schüler kamen wie gewohnt zum Unterricht. Bereits im April dieses Jahres hatte es einen Einbruch in die Mittelschule gegeben. Wie damals berichtet, wurden damals 17 Tablet-Computer gestohlen. Für jene Tat komme der 16-Jährige laut Polizeisprecher Dominic Geißler wohl nicht in Betracht. Schulleiter Georg Schmid sagte damals im Gespräch mit unserer Redaktion: "Es trifft immer die Falschen. Wieder sind Kinder die Leidtragenden." Zum größeren Polizeieinsatz an diesem Donnerstagmorgen wollte Schmid sich auf Nachfrage unserer Redaktion mit Verweis auf das noch laufende Ermittlungsverfahren nicht äußern.