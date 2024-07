Spektakulärer Einbruch in Mittelschule: Wo ist der Täter hin?

Mit dem Auto seiner Eltern, an dem er zuvor falsche Kennzeichen angebracht haben soll, soll ein damals 16-Jähriger am frühen Morgen zur Mittelschule Weißenhorn gefahren und dort eingestiegen sein. Diebesgut legte er sich bereit. Er hatte wohl auch eine Schreckschusswaffe dabei. Doch mithilfe von einem Hubschrauber, Polizeihunden und insgesamt 15 Streifen konnte der Jugendliche quasi auf frischer Tat festgenommen werden. Zwei Beamte hatten sich bei einer Verfolgungsjagd verletzt. Ein Polizeiauto wurde beschädigt. Fast genau zwei Jahre ist der spektakuläre Einbruch nun schon her. Zu einem Prozess gegen den inzwischen 18-Jährigen ist es aber noch nicht gekommen - warum?

Michael Kroha

Prozess

Weißenhorn