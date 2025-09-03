Icon Menü
Einbruch in Neu-Ulmer Kindergarten Villa Kunterbunt: Polizei fahndet nach Täter

Einbruch in Kindergarten Villa Kunterbunt: Polizei fahndet nach Täter

Noch im Juli beschwerten sich Erzieherinnen der Villa Kunterbunt über ihren unsicheren Arbeitsweg. Nun wurde in den Kindergarten an der Schießhausallee eingebrochen.
    Die Villa Kunterbunt ist eine beliebte Tagesstätte für Kinder aus Neu-Ulm. Nun wurde in diese eingebrochen.
    Die Villa Kunterbunt ist eine beliebte Tagesstätte für Kinder aus Neu-Ulm. Nun wurde in diese eingebrochen. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Typischerweise werden Wohnhäuser, Tankstellen oder der Einzelhandel das Ziel von Einbrechern. Dort finden sich Wertgegenstände wie Schmuck oder Bargeld. All das ist in einem Kindergarten eher nicht zu finden. Trotzdem entschieden sich ein oder mehrere Täter für einen Einbruch in den Neu-Ulmer AWO-Kindergarten „Villa Kunterbunt“.

    Am vergangenen Wochenendes brach zwischen Freitagabend und Montagmorgen mindestens ein unbekannter Täter durch die in den Kindergarten in der Schießhausallee ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelte der Einbrecher die Kellertür aus. Anschließend öffnete er mehrere Schubladen und Schränke mit Gewalt und durchwühlte diese, ohne etwas an sich zu nehmen. Ohne Beute verließ er schließlich das Gebäude durch ein Kellerfenster.

    Polizei sucht Zeugen von Einbruch in Kindergarten

    Zwar wurde in der Villa Kunterbunt nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet, der Einbrecher verursachte aber dennoch einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt weiter nach dem Täter. Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Personen in der Nähe des Kindergartens gesehen haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm melden.

