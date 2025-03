Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr ist es passiert: Ein silberner Lieferwagen ist in die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Ulmer Sterngasse gefahren. War es der Versuch eines Einbruchs? „Wir gehen stark davon aus“, sagt Geschäftsinhaber Baris Kilic.

