Großer Zusammenhalt beim FV Gerlenhofen

Anfang April herrschte einmal reges Treiben im Sportheim "Bei Davide" – zahlreiche Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung des FV Gerlenhofen erschienen, um gemeinsam auf das vergangene Vereinsjahr zurückzublicken und die Zukunft mitzugestalten. Nach der Begrüßung und dem Kassenbericht folgten der Bericht des Vorstands sowie die Entlastung der bisherigen Vorstandschaft – ein deutliches Zeichen der Wertschätzung. In den lebendigen Kurzberichten der Abteilungen zeigte sich, wie vielfältig und aktiv das Vereinsleben war. Neben schönen Rückblicken gab es auch motivierende Ausblicke auf das neue Sportjahr.

Neuwahlen verlaufen reibungslos

Die Neuwahlen verliefen reibungslos und zeigten den großen Zusammenhalt im Verein. Die neue Vorstandschaft: Erste Vorsitzende: Stefanie Gergele; Stellvertretender Vorsitzender: Maximilian Graf; Kassiererin: Melanie Lange. Weitere Ämter: Zweite Kasse: Johann Gradl; Schriftführerin: Juliane Walke; Beisitzer: Jan Stoschek, Laura Stoschek, Jochen Götz; Kassenprüfer: Michaela Gabel, Uwe Babutzka. Auch die Abteilungsleitungen wurden bestätigt und sind gut aufgestellt.

Reiner Lohrmann wird verabschiedet

Ein besonders emotionaler Moment war die Verabschiedung von Reiner Lohrmann, der nach 25 Jahren als Abteilungsleiter und sechs Jahren als Stellvertreter die Leitung der Kegelabteilung an Jochen Allgeier übergab. „Mitglieder wie Reiner sind ein Vorbild für die Gesellschaft. Über drei Jahrzehnte Ehrenamt – das ist beeindruckend und hat unser Vereinsleben nachhaltig geprägt“, so eine sichtlich bewegte Melanie Lange, Dritte Vorsitzende, in ihrer Dankesrede. Mit viel Applaus wurde Reiner in den „Ehrenamts-Ruhestand“ verabschiedet – ein würdiger und bewegender Abschluss eines rundum gelungenen Abends. Der FV Gerlenhofen blickt mit einem starken Team, neuen Ideen und viel Engagement voller Vorfreude ins neue Vereinsjahr.

