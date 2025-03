Einschränkungen am Ulmer Bahnhof: Aufzüge am Bahnhofsteg außer Betrieb, zudem starten Bauarbeiten

Die Aufzüge am Ulmer Bahnhofsteg sind beschädigt – das wurde jetzt bei Prüfungen entdeckt. Deshalb sind sie vorerst außer Betrieb. Wie lange sie nicht genutzt werden können, ist aktuell noch unklar. Hinzu kommt, dass in der kommenden Woche die Sanierungsarbeiten am Bahnhofsteg beginnen.

Einmal im Jahr finden Hauptprüfungen der beiden Aufzüge am Bahnhofsteg statt. Jetzt wurde dabei festgestellt, dass Bauteile beschädigt sind, welche für den sicheren Betrieb der Aufzüge zwingend erforderlich sind, teilt die Stadt Ulm mit. In einem Aufzug betrifft der Defekt die Notrufanlage, im anderen Fahrstuhl sind Teile der Fangeinrichtung betroffen, die das Abbremsen des Aufzugs sicherstellt. Die Mängel hätten die Sicherheit nicht beeinträchtigt, „könnten jedoch zukünftig dazu führen, dass die Sicherheit eingeschränkt würde, weshalb die Bauteile jetzt ausgetauscht werden müssen“, so die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Die städtischen Aufzüge an der Friedrich-Ebert-Straße und an der Schillerstraße sind deshalb bis auf Weiteres außer Betrieb.

Erst müssen die erforderlichen Ersatzteile geliefert werden

Wann genau die Aufzüge wieder in Betrieb gehen können, hängt davon ab, wie schnell die erforderlichen Ersatzteile geliefert und eingebaut werden können. „Die beteiligten Firmen wissen um die Wichtigkeit der Aufzüge und versuchen, die Mängel schnellstmöglich zu beseitigen“, erklärt die Stadtverwaltung.

Barrierefrei gelangt man auf den Bahnhofsteg und somit zu allen Gleisen über den südlichen Bahnhofzugang – im Bereich des Bahnhofstegs an der Friedrich-Ebert-Straße – und über den Aufzug der Deutschen Bahn am Gleis 1. Eine barrierefreie Verbindung zwischen West- und Innenstadt ist bis zur Reparatur der beiden städtischen Aufzüge jedoch nur mit Bus oder Straßenbahn zwischen den Haltestellen „Ehinger Tor“ und „Hauptbahnhof“ möglich.

Tausende Menschen nutzen den Bahnhofsteg jeden Tag und auch die Aufzüge werden rege genutzt. Weil das Bahnhofsgebäude zurzeit saniert wird, ist die Bedeutung des Übergangs aktuell sogar noch größer. Bereits im vergangenen Oktober waren die Aufzüge zeitweise außer Betrieb. Unbekannte hatten die Türen mutwillig zerstört, daher mussten diese ausgetauscht werden.

Im vergangenen Oktober sind acht Menschen im Aufzug der Deutschen Bahn an Gleis 2 stecken geblieben. In einer aufwendigen, mehrstündigen Aktion mussten Feuerwehrleute die Eingeschlossenen retten.

Sanierungsarbeiten am Ulmer Bahnhofsteg starten

Von Dienstag, 1. April, bis Ende Oktober finden die lange geplanten Sanierungsarbeiten des Ulmer Bahnhofstegs statt: Es werden eine Hochdruck-Reinigungsanlage für mehr Sauberkeit und eine verbesserte Beleuchtung für mehr Sicherheit eingebaut. Hierzu wurden für den neuen Technikraum die Radabstellanlagen unterhalb der Treppenlage an der Schillerstraße bereits entfernt.

Der Bahnhofsteg bleibt während der Bauarbeiten geöffnet – allerdings mit verringerter Durchgangsbreite. Die Kosten belaufen sich auf knapp 1,7 Millionen Euro.