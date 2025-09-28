Ulm/Neu-Ulm Wie fühlt es sich an, einen Halbmarathon zu laufen? Unser Autor hat es in Ulm getestet

Rund 15.000 Menschen sind heuer bei den Läufen des Einstein-Marathons dabei. Unser Autor Dominik Thoma hat ein ehrgeiziges Ziel für den Halbmarathon – aber keine Zeit für Training.