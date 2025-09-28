Wie fühlt es sich an, einen Halbmarathon zu laufen? Unser Autor hat es in Ulm getestet

Ab Kilometer 14 geht es bergab. Nicht die Strecke des Halbmarathons, sie bleibt leider eben. Ich merke, dass ich langsamer laufe als zuvor. Die Beine brennen. An der Fußsohle spüre ich die erste Blase. Bisher lief zu meiner eigenen Überraschung alles reibungslos. Doch nun bereue ich es, dass ich vorher kein einziges Mal laufen gegangen bin. Mein Ziel ist es, die 21,0975 Kilometer in unter zwei Stunden zu schaffen. Jetzt zweifle ich daran, ob mir das noch gelingt. Denn der schwierigste Teil der Strecke liegt noch vor mir.
Ulm/Neu-Ulm
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden