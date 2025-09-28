Icon Menü
Einstein-Marathon in Ulm: Mehr war heute für mich beim Halbmarathon nicht drin

Ulm/Neu-Ulm

Wie fühlt es sich an, einen Halbmarathon zu laufen? Unser Autor hat es in Ulm getestet

Rund 15.000 Menschen sind heuer bei den Läufen des Einstein-Marathons dabei. Unser Autor Dominik Thoma hat ein ehrgeiziges Ziel für den Halbmarathon – aber keine Zeit für Training.
Von Dominik Thoma
    •
    •
    •
    Unser Autor Dominik Thoma (in blau) hat am Ulmer Einstein-Halbmarathon ohne vorheriges Training teilgenommen.
    Unser Autor Dominik Thoma (in blau) hat am Ulmer Einstein-Halbmarathon ohne vorheriges Training teilgenommen. Foto: Alexander Kaya

    Ab Kilometer 14 geht es bergab. Nicht die Strecke des Halbmarathons, sie bleibt leider eben. Ich merke, dass ich langsamer laufe als zuvor. Die Beine brennen. An der Fußsohle spüre ich die erste Blase. Bisher lief zu meiner eigenen Überraschung alles reibungslos. Doch nun bereue ich es, dass ich vorher kein einziges Mal laufen gegangen bin. Mein Ziel ist es, die 21,0975 Kilometer in unter zwei Stunden zu schaffen. Jetzt zweifle ich daran, ob mir das noch gelingt. Denn der schwierigste Teil der Strecke liegt noch vor mir.

