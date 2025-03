Preise, Trends und Co – das erwartet Kunden diesen Sommer an den Eisdielen im Kreis Neu-Ulm

Es ist März, der Frühling beginnt. Die Prognose für das Wochenende: 15 Grad und strahlender Sonnenschein. Eingemummelt in eine Jacke kann es da in der prallen Sonne schon richtig warm werden. Dann muss eine Abkühlung her. Was gibt es da Besseres als ein kühles Eis von der nächsten Eisdiele? Für die meisten Dielen-Betreiber ist der Startschuss zur Eissaison Anfang März gefallen. Dabei ist das Eis an vielen Standorten teurer geworden.

