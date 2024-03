Ulm

07:26 Uhr

Eisdealer: Neues Eiscafé eröffnet in der Frauenstraße in Ulm

Das neue Eiscafé in der Frauenstraße in Ulm heißt "Eisdealer". Auf dem Foto: Michael Karabiyik und seine Laura Grioli mit Tochter Ilaria.

Plus Bäcker Betz hat zu: An der Ecke Hafengasse/Frauenstraße wird in Ulm bald wieder Eis verkauft.

Von Oliver Helmstädter

Das Eiscafé Rino ist seit bald zehn Jahren geschlossen, jetzt kommt der Eisdealer: Die "Dealer", das sind Michael Karabiyik und seine Frau Laura Grioli. Die 35-Jährige ist auch diejenige, die als Sizilianerin die italienische Authentizität mit in die Eisdiele bringt.

Das Eiscafé ist Familiensache, denn ihre Schwester Sandra Grioli, ist die Investorin in der Frauenstraße. Und investiert wurde kräftig in die Ex-Bäckerei: Für die Ladeneinrichtung wurde eine Spezialfirma aus Bergamo engagiert, die sich gänzlich auf Eiscafés spezialisiert hat.

