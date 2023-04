Geisterfahrer verursacht schweren Unfall auf B10 mit mehreren Verletzten

Ein 59-Jähriger fährt in falscher Richtung auf die B10. Es kommt zum Frontalzusammenstoß. Drei Menschen werden verletzt, einer sogar schwer.

Ein Geisterfahrer hat am Donnerstagabend auf der B10 bei Eislingen im Kreis Göppingen einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Der Verursacher erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 21.30 Uhr ein 59-Jähriger mit einem Lada an der Ausfahrt Eislingen-Ost in falscher Richtung auf die B10. Ein 59-Jähriger kam ihm mit einem Opel aus Richtung Stuttgart entgegen. Die beiden Autos stießen frontal zusammen.

Durch die Kollision erlitt der Fahrer des Ladas schwere Verletzungen. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Auto. Der Fahrer des Opels sowie dessen Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Personen in Kliniken.

Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Die Polizei Eislingen (Telefon: 07161/8510) will nun die genaue Ursache ermitteln, die zum Unfall führte. Der Schaden am Lada wird auf 10.000 Euro geschätzt, am Opel auf 30.000 Euro. (AZ)