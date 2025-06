Verpuffung am Gasgrill: Hubschrauber fliegt 31-Jährigen schwer verletzt in Klinik

Ein 31-Jähriger ist Sonntagabend in Eislingen (Kreis Göppingen) in Folge einer Verpuffung am Gasgrill schwer verletzt worden. Er wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, war den Einsatzkräften gegen 18.45 Uhr eine Explosion im Johann-Jakob-Haid-Weg gemeldet worden. Wie sich herausstellte, kam es aus unbekannter Ursache zu einer Verpuffung an einem Gasgrill. Dabei erlitt der 31-Jährige schwere Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Auf der Terrasse entstand ein kleiner Brand. Den hatte die Feuerwehr schnell gelöscht. (AZ)