Eklige Keime auf Touchscreens: Ein Ulmer Team arbeitet erfolgreich an einer Lösung

Egal, ob am Fahrkartenautomaten, im Schnellrestaurant oder im Krankenhaus: Touchscreens gehören längst zum Alltag – doch auf ihren Oberflächen finden sich zahlreiche Keime und Bakterien, die Infektionen hervorrufen können. Forschende der Technischen Hochschule Ulm (THU) haben in der Ulmer Innenstadt mithilfe von Abklatschplatten Proben an öffentlich genutzten Automaten genommen und eine deutliche mikrobielle Belastung festgestellt. Nun feilen sie an einer Lösung.

Die entdeckten Keime wurden zwar nicht identifiziert. Doch Professor Martin Hessling erklärt: „Generell ist zu erwarten, dass Staphylokokken zu den häufigsten Bakterien auf den Platten gehören.“ Diese können harmlos, aber auch pathogen, betont er und fährt fort: „Jetzt im Herbst und Winter werden vermutlich auch Erreger von Erkältungskrankheiten auf den Touchscreens sein.“ Zudem sei mit Grippe- und Coronaviren zu rechnen.

Mit dem Projekt „CleanScreen“ entwickelt das Team um Hessling eine Lösung: UV-LEDs, die Touchscreens nach jeder Nutzung automatisch und sicher nach jeder Nutzung desinfizieren. Labortests zeigen laut THU, dass dadurch die Keimbelastung um bis zu 99,9 Prozent reduziert werden kann.

„Mit ,CleanScreen‘ wollen wir eine alltagstaugliche Lösung schaffen, die sicher, chemiefrei und vollautomatisch funktioniert“, erklärt Projektleiter Hessling. Das Projekt wird vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt. Für diese Forschung wurde das Team bereits mit zwei Preisen ausgezeichnet.