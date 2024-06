150 Jahre Freiwillige Feuerwehr: So war der Festumzug durch Unterelchingen

Plus Spritzen und Löschen erwünscht: Am bisher heißesten Tag des Jahres und bei drückender Schwüle fand der Festumzug zum 150-jährigen Jubiläum der Unterelchinger Feuerwehr statt

Die Schattenfleckchen in Unterelchingen entlang der Zugstrecke waren begehrte Zuschauerplätze, und egal, ob Kinder aus Wasserpistolen oder die Aktiven aus der historischen Handspritze Wasser spritzten – jede Abkühlung war willkommen.

Schlag 14 Uhr erklang der Böllerschuss, und dann begann der Zug historischer – ganz alter und nicht ganz so alter – Feuerwehrfahrzeuge und der Vereine den Berg von der Kirche St. Michael hinab ins Dorf und zum Festgarten, wo unter Linden- und Ahornbäumen alles vorbereitet war für die Feier „danach“, und wo sich der Ochse – 307 Kilo ausgenommen und ohne Kopf – am Spieß drehte.