24 Stunden ohne Pause: Polizei stoppt Lkw-Fahrer in Elchingen

Verkehrspolizisten haben in Elchingen einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr bezogen. Er war bereits seit fast 24 Stunden pausenlos am fahren.

Die Polizei hat am Sonntag bei einer Kontrolle in Elchingen einen Lkw-Fahrer erwischt, der fast 24 Stunden lang ohne Pause am Steuer gesessen haben soll. Nach einer Überprüfung der Lenkzeiten seien die Polizisten auf Unstimmigkeiten gestoßen.

Nach Angaben der Polizei konnte der 46-Jährige mit Hilfe einer zweiten Fahrerkarte die Einhaltung der Fahr- und Ruhezeiten umgehen. Das ermöglichte es ihm ohne Unterbrechung zu fahren.

Die Beamten haben die zweite Fahrerkarte beschlagnahmt und ihm sowie dem zugehörigen Unternehmen eine Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro verordnet. (AZ)