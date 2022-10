4,4 statt 5,1 Millionen Euro: Will die Millionen-Villa niemand kaufen?

Für eine unfertige Villa über 5 Mio zu verlagen ist ja schon ein Witz für sich. Sorry, aber wir sind hier in Elchingen und nicht am Central Park in New York... bevor ich 5 Mio für ne unfertigen Klotz mitten im Dorf ausgebe kaufe ich mir doch gleich ein Schlößchen in Alleinlage, ist sogar günstiger!!! Aber schön, dass der Eigentümer einsichtig ist.

