A8-Ausbau zwischen Ulm und Elchingen dauert länger als gedacht

Plus Der sechsspurige Ausbau der A8 zwischen Ulm-West und dem Kreuz Elchingen wird voraussichtlich sehr lange dauern. Wie es mit dem 200-Millionen-Projekt weitergeht.

Die Debatte um den sechsspurigen Ausbau der A8 zwischen Ulm-West und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen ist schon zur fast unendlichen Geschichte geworden. Doch nun müssen die Menschen in Elchingen wohl noch mehr Geduld aufbringen. Auf Antrag der Freien Wähler berichtete Alexander Welsch von der Autobahn GmbH des Bundes in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses über den ersten Bauabschnitt. Er versprach zwar: „Wir versuchen, das Beste zu machen.“ Doch er hatte auch eine unerfreuliche Nachricht.