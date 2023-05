A8 bei Elchingen muss wegen Unfall kurzfristig gesperrt werden

Auf der A8 bei Elchingen verlieren zwei Pkw-Fahrer wegen plötzlichem Starkregen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Die A8 muss nach dem Unfall kurzfristig gesperrt werden.

Wegen plötzlich auftretendem Starkregen auf der A8 bei Elchingen haben zwei Pkw-Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und sind mehrfach in die Schutzplanken geprallt. Wie die Polizei mitteilt, geriet am Sonntagabend zunächst ein 58-Jähriger mit seinem Wagen ins Schleudern und zwang damit einen 52-Jährigen zu einem Ausweichmanöver, bei welchem dieser ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die beiden Pkw prallten in die Schutzplanken am Mittelstreifen und am rechten Fahrbahnrand und kamen schließlich zum Stehen.

A8 bei Elchingen muss kurzfristig vollständig gesperrt werden

Die Fahrer und jeweiligen Beifahrer wurden zur Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, leicht verletzt hatte sich jedoch nur die Beifahrerin des ausweichenden Fahrzeugs. Wegen Räumarbeiten musste die A8 kurzfristig komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den entstandenen Schaden auf rund 45.000 Euro und hat gegen den vermeintlichen Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffnet. (AZ)