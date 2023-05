Ärger um den Elch-Bus: Verkehrsverbund wirft der Gemeinde Versäumnisse vor

Plus Dass die Fahrt mit dem Ortsbus teurer ist als geplant, sorgt in Elchingen für Unmut. Nun nimmt der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund Stellung dazu.

Statt des angekündigten Preises von einem Euro pro Fahrt (und von zwei Euro für ein Tagesticket) kostet die Fahrt mit dem Elch-Bus innerhalb der drei Ortsteile der Gemeinde Elchingen seit Anfang Februar – nach der Gratis-Einführungsphase – den normalen Ding-Preis von 2,20 Euro. Die Zielgruppe, die den Bus nutzen sollte, ist verärgert und verliert das Interesse an der Nutzung der Linie, die Initiatoren gehen an die Öffentlichkeit. Nun nimmt die Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH Stellung – und verweist auf Fehler der Gemeinde.

„Die Situation, dass der Elch-Bus bisher nicht preisreduziert angeboten werden kann, ist auch für uns unbefriedigend“, betont Christopher Raabe, Leiter der Marketing- und Kommunikationsabteilung von Ding, gleich vorab. Aber: Hinter der Problematik stünden rechtliche Zwänge, die im Vorfeld der Einführung des Elch-Busses und der Ankündigung des reduzierten Preises zwingend eingehalten werden müssten – und das sei nicht geschehen, obwohl man bereits im Jahr 2022 auf alle Beteiligten zugegangen sei, gewarnt und über die notwendigen Schritte informiert habe.