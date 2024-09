Arbeiter stürzt von Leiter und verletzt sich leicht

Auf einer Baustelle in der Thalfinger Straße in Elchingen hat sich ein 54-jähriger Arbeiter bei einem Sturz verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Mann gerade mit Arbeiten an einer Dachrinne beschäftigt war, als er von der Leiter rutschte und zu Boden stürzte.

Der Mann musste medizinisch versorgt werden

Der 54-Jährige zog sich durch den Sturz lediglich leichte Verletzungen zu. Diese mussten jedoch in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden. (AZ)