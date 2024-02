Auffahrunfall auf A8 mit mehreren Fahrzeugen endet glimpflich

Zwei Kleintransporter und ein Sattelzug sind auf der A8 bei Elchingen in einen Unfall verwickelt. Die Kollision endet glimpflich.

Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A8 bei Elchingen ist ein Gesamtschaden von 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag mit den rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Elchingen musste ein vor ihm fahrender Kleintransporter verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies erkannte der Sattelzugfahrer zu spät und fuhr dem Transporter in das Heck.

Ein weiterer 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, der hinter dem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, erkannte wiederum dessen Abbremsen zu spät und fuhr in das Heck des Sattelaufliegers. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aufgrund des Unfalles nicht. (AZ)