Auto gerät auf der A8 bei Oberelchingen in Brand

Was für viele Autofahrer ein absolutes Schreckensszenario wäre, hat ein VW-Fahrer souverän gelöst. Sein Auto fing auf der Autobahn plötzlich an zu brennen.

Sehr besonnen hat am Samstagmittag kurz nach 11 Uhr der Fahrer eines VW-Polo auf der A8 reagiert. Kurz nach der Anschlussstelle Oberelchingen begann das Fahrzeug laut Polizeimitteilung im Motorraum zu qualmen. Wohl ein Horrorszenario für viele Autofahrer. Der VW-Fahrer hielt jedoch, berufsbedingt routiniert, sofort in der provisorisch errichteten Pannenbucht an und versuchte die offenen Flammen aus dem Motorraum mit einem mitgeführten Feuerlöscher in den Griff zu bekommen.

Diese Löschversuche reichten jedoch nicht, die Freiwillige Feuerwehr Oberelchingen wurde alarmiert und löschte den Brand. Zudem sperrte sie während ihrer Arbeit den rechten und mittleren Fahrstreifen. Zum Schaden an der Fahrbahn konnte die Autobahnmeisterei Dornstadt bislang keine Einschätzung abgeben. (AZ)