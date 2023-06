Autodiebstahl: Mann leistet sich Verfolgungsjagd mit der Polizei auf A8

Das gestohlene Auto hatte wohl mit Schlüssel am Straßenrand gestanden. Der Mann setzte sich rein und startete seine Spritztour, die dann zur Verfolgungsjagd wurde.

Nach einem Autodiebstahl hat sich ein Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über die A8 geleistet. Bei Unterelchingen ließ sich der Fahrer dann widerstandlos festnehmen. Im Raum steht, dass der Mann unter dem Einfluss von Medikamenten stand.

Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen nach dem Diebstahl von der Ulmer Polizei zur Fahndung ausgeschrieben worden. Eine zivile Streife der bayerischen Kollegen von der Verkehrspolizei Günzburg habe sich daraufhin an der A8 positioniert. Jene Beamten hätten dann auch das flüchtige Fahrzeug entdeckt und nahmen die Verfolgung auf. Auch eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte sowie eine weitere uniformierte Streife der Verkehrspolizei Günzburg folgten.

Der Transporterfahrer ließ sich jedoch nicht anhalten und soll bei einer Geschwindigkeit von rund 150 km/h mehrfach zwischen den Fahrstreifen hin und hergefahren sein. Auch soll er an der Anschlussstelle Leipheim die Fahrtrichtung geändert und nun wieder auf der A8 in Richtung Stuttgart gefahren sein.

An der Anschlussstelle Oberelchingen habe der Flüchtende die Autobahn dann verlassen, um auf der Landstraße Richtung Unterelchingen weiterzufahren. Auf dem Weg dorthin habe er dann sein Fahrzeug angehalten und sich widerstandslos festnehmen lassen.

Es habe sich herausgestellt, dass der Fahrer den Transporter samt Schlüssel am Straßenrand stehen sah. In diesen soll er sich dann kurzerhand gesetzt und seine Spritztour begonnen haben, bis die Polizeistreifen ihn stellten. Nach einer Blutentnahme wegen des Verdachts der Beeinflussung durch Medikamente brachten die Beamten ihn in eine Klinik zur Prüfung seines Gesundheitszustandes. (AZ)